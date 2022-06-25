Son dakika gündem: Marmaris'teki orman yangını, 5'inci günde kontrol altında (4) - Haberler

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Son dakika gündem: Marmaris'teki orman yangını, 5'inci günde kontrol altında (4)

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Son dakika gündem: Marmaris'teki orman yangını, 5'inci günde kontrol altında (4)

Son dakika gündem haberi: YANIKLARI OLAN EŞEĞE TEDAVİMarmaris'teki orman yangınında, 1'inci ve 2'nci derece yanıklarının oluştuğu belirlenen eşek, tedaviye alındı.

YANIKLARI OLAN EŞEĞE TEDAVİ

Marmaris'teki orman yangınında, 1'inci ve 2'nci derece yanıklarının oluştuğu belirlenen eşek, tedaviye alındı. HAYTAP saha sorumlusu veteriner hekim Mustafa Ağar, "Bu can dostumuzu dün akşam Küfre kırsalında yangının ilk başladığı bölgede bulundu. İhbar sonrası bölgeye intikal ettik. Orada acil müdahaleleri yaptık. Durumu çok iyi değildi, 1'inci ve 2'nci dereceden yanıklar vardı. Bu yanıklara müdahaleler yapıldı. Şu an durumu iyiye gidiyor. Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne göndereceğiz. Yangında yanarak ölen yaralanan kaplumbağa ve sürüngenler başta olmak üzere çok sayıda hayvan var" dedi.

Fırat AKAY- Cavit AKGÜN/ MARMARİS (Muğla),


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Mustafa Ağar Marmaris Güncel Haberler Son Dakika

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