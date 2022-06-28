Son dakika gündem: Kardeşi öldürülen genç kadın: Pandemi olduğu için hastanede kardeşimi öpemedim

AKSARAY'da ayçiçeğin elenmesi ile ilgili çıkan tartışmada biçerdöver sahibi İhsan Çalışkanoğlu'nu (24) öldürüp, ağabeyi Muhittin Çalışkanoğlu'nu (28) da yaralayan Derviş Ali Altınkaynak (35) ile olayda azmettirici olduğu öne sürülen babası Sadet Altınkaynak'ın (60) yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan İhsan Çalışkanoğlu'nun ablası Gülcan Çalışkanoğlu (28), "Pandemi olduğu için hastanede yatarken kardeşimi öpemedim. Kardeşim hastanede yatarken beni vuranların peşini bırakmayın demişti." dedi.

Olay, 17 Ağustos 2021'de Uluşkışla köyünde meydana geldi. Tarlada biçerdöverle çalışan İhsan Çalışkanoğlu ve ağabeyi Muhittin Çalışkanoğlu, mola verip, köy halkından 2 kişiyle birlikte çay içtikleri sırada iddiaya göre yanlarına otomobille gelen Sadet Altınkaynak, deposundaki ayçiçeğini biçerdöverle elemelerini istedi. İki kardeş de yoğun oldukları söyleyip iş teklifini reddetti. Sadet Altınkaynak'ın ısrar etmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Köylülerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı ve Sadet Altınkaynak tarladan uzaklaştı. Sadet Altınkaynak, yaklaşık 20 dakika sonra yanında oğlu Derviş Ali Altınkaynak ile tekrar tarlaya geldi. Çıkan tartışmada Derviş Altınkaynak, tabancanın kabzasıyla Muhittin Çalışkanoğlu'nu başından yaralarken, müdahale etmeye çalışan İhsan Çalışkanoğlu'na da ateş etti. Boynundan yaralanan İhsan Çalışkanoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Derviş Ali Altınkaynak ise 40 gün sonra yakalanıp tutuklandı. İlk önce adli kontrolle serbest bırakılan Sadet Altınkaynak da ilk mahkemede tutuklandı.

Ailenin avukatı Neşet Kocaman da, sebepsiz yere işlenen bir cinayetle karşı karşıya olduklarını söyledi. Türk adaletine güvendiklerini belirten Kocaman, hakikatin kesinlikle ortaya çıkacağını söyledi.