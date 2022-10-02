Son dakika gündem: İsveç'te İran'a yönelik protestoda terör örgütü YPG/PKK paçavraları açıldı Güncel Haberler Son dakika haberler: İsveç'in Malmö kentinde, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etmek amacıyla yapılan gösterilere terör örgütü YPG/PKK yandaşları da katıldı. İsveç'in Malmö kentinde, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etmek amacıyla yapılan gösterilere terör örgütü YPG/ Pkk yandaşları da katıldı. Möllevangstorget Meydanı'nda toplanan kalabalık, "Hepimiz Mahsa Emini'yiz" ve "İran'daki kadınlara özgürlük" gibi sloganlar attı. Protestoya destek veren çok sayıda terör yandaşı da terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. İran'daki gösteriler İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. İran devlet televizyonu, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Güncel Kaynak: AA / Atila Altuntaş İran PKK YPG Güncel Haberler Son Dakika

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