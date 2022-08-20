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Son dakika gündem: Eş-Şebab'ın Mogadişu'daki otel saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

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Edinilen son dakika haberine göre Somali'de başkent Mogadişu'daki Hayat Otel'e terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca dün düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Somali'de başkent Mogadişu'daki Hayat Otel'e terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca dün düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Somali polisi, otelin çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA / Abukar Muhudin - Güncel

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