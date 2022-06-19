Son dakika gündem: Erdoğan ve Herzog, terörle mücadele güvenlik dahil, bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için işbirliğine devam etme...
AA - Salih Bilici - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Erdoğan ve Herzog, terörle mücadele güvenlik dahil, bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldılar.
Erdoğan ve Herzog, terörle mücadele güvenlik dahil, bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldılar.
AA / Salih Bilici - Güncel