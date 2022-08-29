Son dakika gündem: Edirne'de tarım aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
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Son dakika haberler: Edirne'nin Keşan ilçesinde halk arasında "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde halk arasında "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Keşan'dan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi istikametine seyreden tarım aracı Bahçeköy köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada tarım aracında bulunan M.S, F.S, G.S. ve Z.S. yaralandı.
Yaralılar haber verilmesi üzere bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İlker Gürel - Güncel