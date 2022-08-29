Son dakika gündem: Edirne'de tarım aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Edirne'nin Keşan ilçesinde halk arasında "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Edirne'nin Keşan ilçesinde halk arasında "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Keşan'dan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi istikametine seyreden tarım aracı Bahçeköy köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada tarım aracında bulunan M.S, F.S, G.S. ve Z.S. yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzere bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / İlker Gürel Edirne Keşan Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Edirne'de tarım aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.