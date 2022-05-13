Son Dakika: Gaziantep şehidimizin kanı yerde kalmadı! Cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Son Dakika: Gaziantep şehidimizin kanı yerde kalmadı! Cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep'te 3 askerimizin yaralandığı 1 askerin de şehit olduğu hain saldırının ardından cezalandırma atışları gerçekleştirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi.
Dün Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu'na havan saldırısı düzenlendi. YPG/PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz ve 1 sivil vatandaş yaralandı. MSB, saldırının ardından terör örgütüne yönelik cezalandırma atışları gerçekleştirdi.
MSB tarafından gerçekleştirilen cezalandırma atışmaları sonucunda 52 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait sığınak, barınak ve mevzilerin bulunduğu 60'a yakın hedef tahrip edildi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere verildi: "Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri derhâl ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 52'ye yükselmiştir. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.
Bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden her türlü girişime misliyle karşılık vermeyi sürdüreceğiz."
Öte yandan Bakanlık kaynakları, özellikle Pençe Kilit Operasyonu'nun ardından terör örgütünde çöküş sürecinin hızlandığına dikkati çekti. İstihbarat raporları, ifadeler ve telsiz konuşmalarından da bu durumun gün yüzüne çıktığını belirten kaynaklar, daha önce olduğu gibi her saldırının hesabının misliyle sorulacağını bildirdi. Şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını belirten kaynaklar, terörle mücadelenin taarruzi bir anlayışla devam edeceğini kaydetti.