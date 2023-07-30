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Son Dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Öte yandan operasyona ilişkin nefes kesen anların görüntüsü de paylaşıldı.

Güvenlik güçleri terörle mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Kuzey Irak'taki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist, öldürüldü.

Son Dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi

"MÜCADELE ETKİN VE KARARLI ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

MSB'nin paylaşımında operasyona ait görüntüler de paylaşıldı.

Son Dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

aristoteles:

hep aynı misliyle misliyle giden geri gelmiyor ayrıca 2006 dan beri yu8nanistan adalarımızı işgal etti üzerini silahlandırdı imara actı kimseden tık tyok ne oldu bu iha siha ya uzaktan mı izliyoruz adalarımızı onun icin mi ürettik

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Demir Acer :

Oniki uyuz eşşek daha eksilmiş güzel haber

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