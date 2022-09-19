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İstanbul'un göbeğinde 2 polisimizi vuran saldırganların kaçış anı kamerada

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Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memuru durdurdukları şahıslar tarafından silahla vuruldu. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken, olay sonrası kaçan saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Nişanca Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine bu sırada silahla ateş edildi. Saldırganlar kaçarken, 2 polis memuru yaralandı.

Fatih'te 2 polisi silahla vuran saldırganların kaçma anı kamerada

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polisler ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

KOŞARAK UZAKLAŞTILAR

Saldırganlar kaçarken güvenlik kameralarına yakalandı. Söz konusu videoda, yaya olarak kaçtıkları belirlenen 2 şüpheli, bir sokaktan koşarak geçerken görülüyor.

İstanbul'un göbeğinde 2 polisimizi vuran saldırganların kaçış anı kamerada

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Karakol'da hallerini düşünmek istemiyorum :)

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