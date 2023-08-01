Son Dakika! Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel baskınının zanlılarından Murat Özer tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınında, 1 kişi de yaralandı. Ülkede infial yaratan olayın ardından baskında bulunan 4 kişi ile onların kaçmasına yardım eden 5 kişi gözaltına alındı. Bugün hakim karşısına çıkan zanlılardan Murat Özer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralandı. Olayla ilgili toplam 9 kişi gözaltına alınırken ilk olarak yakalanan Murat Özer adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Ayağından yaralı olarak gözaltına alınan Murat Özer emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri alınarak Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Murat Özer, savcılık ifadesinin ardından 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Özer, hakimlikçe tutuklandı.

Murat Özer

TETİĞE BASAN İSİM KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Öte yandan tekelde defalarca tetiğe basan Tarık Özer'in ifadesi de ortaya çıktı. Konuşmak için tekele gittiklerini belirten Özer, "Bizim maddi durumumuz çok iyi. Onlardan alacağım vardı ama bu çok önemli bir para değildi. Sosyal medya üzerinden paylaşımları üzerine konuşmak için oraya gittik. İlk silahı onlar çekti. Daha öncede kardeşimi de vurmuşlardı. Bu nedenle biz de silahlarımızı çekince bir anda olanlar oldu" dedi.