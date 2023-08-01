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Son Dakika! Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel baskınının zanlılarından Murat Özer tutuklandı

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Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel baskınına ilişkin 9 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan Murat Özer nitelikli kasten öldürme suçundan tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınında, 1 kişi de yaralandı. Ülkede infial yaratan olayın ardından baskında bulunan 4 kişi ile onların kaçmasına yardım eden 5 kişi gözaltına alındı. Bugün hakim karşısına çıkan zanlılardan Murat Özer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralandı. Olayla ilgili toplam 9 kişi gözaltına alınırken ilk olarak yakalanan Murat Özer adliyeye sevk edildi.

Ayağından yaralı olarak gözaltına alınan Murat Özer emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri alınarak Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Murat Özer, savcılık ifadesinin ardından 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Özer, hakimlikçe tutuklandı.

Son Dakika! Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel baskınının zanlılarından Murat Özer tutuklandıMurat Özer

Öte yandan tekelde defalarca tetiğe basan Tarık Özer'in ifadesi de ortaya çıktı. Konuşmak için tekele gittiklerini belirten Özer, "Bizim maddi durumumuz çok iyi. Onlardan alacağım vardı ama bu çok önemli bir para değildi. Sosyal medya üzerinden paylaşımları üzerine konuşmak için oraya gittik. İlk silahı onlar çekti. Daha öncede kardeşimi de vurmuşlardı. Bu nedenle biz de silahlarımızı çekince bir anda olanlar oldu" dedi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İstanbul Esenyurt Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (5)

mahalle sakini:

Milletçe şoktayız katil nasıl tutuklanır ?

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aristoteles:

Hayret ya nasıl olduda tutuklandı tüh yanlışlık olmasın suclular tutuklanmıyorrdu halbuki

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Demir Acer :

biz idam sart diyoruz, siz daha tutuklandi tutuklanmadi haberi yapiyosunuz elbette tutuklanacaklar, aksi taktirde o savcinin TC ye bir garezi vardir demektir

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