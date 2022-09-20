Son Dakika: Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kontrol altına alındı
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Son dakika: Bugün öğle saatlerinde Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkez yemekhanenin çatısında yangın çıktı. Dumanların şehir merkezini sardığı görülürken rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alındı. Binanın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkezi yemekhanede yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
DUMANLAR ŞEHİR MERKEZİNİ SARDI
Doğalgaz ve elektriğin kesildiği yemekhaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük panik oluşturan yangın dolayısıyla patlama riskine karşılık kampüs içerisindeki trafik akımı ise kesildi. Patlama riski dolayısıyla yangın yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı. Yemekhanede çıkan yangının dumanları ise şehir merkezini sardı. Alevler birkaç saat içerisinde kontrol altına alındı. Olay nedeniyle kimse yaralanmadı, binanın bir kısmı ise kullanılamaz hale geldi.