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Son Dakika: Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kontrol altına alındı

Güncel Haberler

Son dakika: Bugün öğle saatlerinde Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkez yemekhanenin çatısında yangın çıktı. Dumanların şehir merkezini sardığı görülürken rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alındı. Binanın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkezi yemekhanede yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Son Dakika: Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere ekipler müdahale ediyor

DUMANLAR ŞEHİR MERKEZİNİ SARDI

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği yemekhaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük panik oluşturan yangın dolayısıyla patlama riskine karşılık kampüs içerisindeki trafik akımı ise kesildi. Patlama riski dolayısıyla yangın yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı. Yemekhanede çıkan yangının dumanları ise şehir merkezini sardı. Alevler birkaç saat içerisinde kontrol altına alındı. Olay nedeniyle kimse yaralanmadı, binanın bir kısmı ise kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika: Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere ekipler müdahale ediyor

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Atatürk Üniversitesi Erzurum 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

Aybike Ünlü:

Harç paraları yüzünden o kadar kişinin bedduasını aldılar. Şimdi yaptırsınlar topladıklarıyla

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oturan:

kampüsün içerisine o kadar fazla atlatma yapılmışki yardıma gitmede gecikme oldu tam 50 tane atlatma koymuşlar, itfaiye bile bu nedenle gecikti. yazık değilmi

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500
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