Son Dakika: Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kontrol altına alındı

Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkezi yemekhanede yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

DUMANLAR ŞEHİR MERKEZİNİ SARDI

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği yemekhaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük panik oluşturan yangın dolayısıyla patlama riskine karşılık kampüs içerisindeki trafik akımı ise kesildi. Patlama riski dolayısıyla yangın yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı. Yemekhanede çıkan yangının dumanları ise şehir merkezini sardı. Alevler birkaç saat içerisinde kontrol altına alındı. Olay nedeniyle kimse yaralanmadı, binanın bir kısmı ise kullanılamaz hale geldi.