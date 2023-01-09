Son Dakika: Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika: Endonezya'nın Tanımbar bölgesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 97 kilometre derinlikte gerçekleşen şiddetli sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Asya ülkesi Endonezya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Amerika Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS'nin verilerine göre depremin büyüklüğü 7.7 olarak açıklandı. Pasifik Okyanusu tabanında 97 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

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