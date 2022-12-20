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Son Dakika: Ege'de büyük gerilim! Yunanistan savaş uçakları F-16'larımızı taciz etti, TSK gerekli karşılığı verdi

Güncel Haberler

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ege hava sahasında Yunanistan'a ait F-16'ların uçaklarımızı radar kilidi atarak taciz ettiğini duyurdu. Açıklamada, Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımızın önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdiği belirtildi.

Birkaç gün önce uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO'nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışıldı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla Yunan uçaklarına gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlandı.

HEMEN F-16'LAR HAVALANDI

Bugün de Yunan F-16'ları, Ege'de uçaklarımızı radar kilidi atarak taciz etti. Bu hamle sonrasında TSK hemen harekete geçti. Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız, önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına karşılık verdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yunanistan'a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı! Hava Kuvvetlerimizin muharip ve destek uçakları ile NATO'nun E3-A AWACS uçağı, Ege'nin uluslararası hava sahasında 24 saat önceden tüm müttefiklere bildirilen NATO'nun NEXUS ACE uçuşunu yaptı. Yunanistan'a ait F-16 uçakları ise radar kilidi atarak NATO uçuşundaki uçaklarımızı önlemeye çalıştı. Dalaman ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da gerekli karşılığı vererek NATO görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı."

Son Dakika! Ege'de Yunanistan'a ait F-16'lar uçaklarımıza radar kilidi atarak taciz etti, TSK gerekli karşılığı verdi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Ege Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

Hakan Arslanoglu:

Yunanistan ısrarla "Ayşe tatile çıksın" diye uğraşıyor.

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Murat Yılmaz:

yinemi gerekli karşılığı verdik :)

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