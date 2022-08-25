Son Dakika! Ege'de NATO görevi yapan Türk F-16'ları, Yunan savaş uçakları tarafından yine taciz edildi

Son dakika! Ankara-Atina hattında son dönemde yaşanan gerginliklere bir yenisi daha eklendi. Önceki gün akşam saatlerinde NATO görevini yapan Türk F-16'larını radar kilidi atarak taciz eden Yunan savaş uçakları gerekli karşılığı almalarına rağmen bugün yeniden tacizde bulundular. Türk uçaklarının Yunan uçaklarına radar kilidi atmak suretiyle gerekli karşılığı verdiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk uçaklarının da radar kilidi atarak, Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdiği öğrenildi.

NATO MAKAMLARI BİLGİLENDİRİLDİ

" Yunanistan'ın gerginliği artırmak için ısrarla NATO görevlerini hedef almaya devam ettiğini" belirten kaynaklar, yaşanan son taciz olayıyla Yunanistan'ın, kasıtlı ve planlı olarak bu davranışlara yöneldiğini ifade etti. Daha önceki tacizde olduğu gibi bu olayda da NATO makamlarının bilgilendirildiğini aktaran bakanlık kaynakları, bu olayın, Yunanistan Savunma Bakanlığının bir önceki olayla ilgili yaptığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığının kanıtı olduğunu vurguladı. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın bu davranışının, NATO müttefiklik ruhu ile bağdaşmadığını ve uçuş emniyetini önemli ölçüde riske attığını kaydetti.

YUNAN PİLOTLAR NATO GÖREVİ SIRASINDA RADAR KİLİDİ ATMIŞLARDI

Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar, NATO'nun "Varlık Gösterme Harekatları" kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdiği sırada Yunanistan'a ait uçaklar tarafından radar kilidi atılarak taciz edilmişti. Yunanistan Askeri Ataşesi Milli Savunma Bakanlığına çağrılmış ve Yunan uçaklarının NATO görevini tehlikeye atmasına sert tepki gösterilmişti.