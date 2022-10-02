Son Dakika: Muğla'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Son dakika: Bugün saat 13.58'de merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Antalya, Denizli gibi çevre illerde de hissedildi.

Afad, bugün saat 13.58 itibarıyla merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan bir deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntının büyüklüğü 4.8 olarak açıklanırken deprem, yerin 8.11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, Antalya ve Denizli olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

KANDİLLİ, DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.6 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise bölgede meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Öte yandan AFAD, depremle ilgili henüz olumsuz bir ihbarın yapılmadığını duyurdu. Açıklamada, "Geçmiş olsun Muğla. Köyceğiz ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

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