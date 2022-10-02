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Son Dakika: Muğla'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

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Son dakika: Bugün saat 13.58'de merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Antalya, Denizli gibi çevre illerde de hissedildi.

Afad, bugün saat 13.58 itibarıyla merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan bir deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntının büyüklüğü 4.8 olarak açıklanırken deprem, yerin 8.11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, Antalya ve Denizli olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Son Dakika: Muğla'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

KANDİLLİ, DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.6 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise bölgede meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Öte yandan AFAD, depremle ilgili henüz olumsuz bir ihbarın yapılmadığını duyurdu. Açıklamada, "Geçmiş olsun Muğla. Köyceğiz ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Son Dakika: Muğla'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ege Denizi Antalya Deprem AFAD Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

Metin Yalcin:

Cümleten geçmiş olsun ..

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Fatih Uludağ:

ÇOK DEĞİŞİKİ HAVA SİSTEMİNE SAHİBİZ BUGÜNDE SABAH İŞE KALKTIM DEDİM BU HAVA DEPREM HAVASI ALLAH YARDIM ETSİN BİZLERE .

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