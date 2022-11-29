Son Dakika! Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Türkiye güne art arda depremlerle uyandı. Önce Muğla'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07.32'de ise Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.