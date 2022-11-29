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Son Dakika! Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika! Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Türkiye güne art arda depremlerle uyandı. Önce Muğla'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07.32'de ise Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD Muğla'nın Ula ilçesinde sabah 07.22'de 3.7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu. Yaşanan depreme ilişkin AFAD verileri paylaşırken, depremin derinliği 7 km. olarak açıklandı.

4.7 İLE SALLANDI

Bu sarsıntının hemen ardından saat 07.32'de Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği AFAD tarafından 4.6 kilometre olarak duyuruldu.

Son Dakika! Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ege Denizi Deprem Ege Güncel Haberler Son Dakika

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