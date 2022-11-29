Son Dakika! Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem
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Son dakika! Türkiye güne art arda depremlerle uyandı. Önce Muğla'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07.32'de ise Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD Muğla'nın Ula ilçesinde sabah 07.22'de 3.7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu. Yaşanan depreme ilişkin AFAD verileri paylaşırken, depremin derinliği 7 km. olarak açıklandı.
4.7 İLE SALLANDI
Bu sarsıntının hemen ardından saat 07.32'de Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği AFAD tarafından 4.6 kilometre olarak duyuruldu.
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