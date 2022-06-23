Son Dakika: Diyarbakır'dan kahreden haber! Çatışmada yaralanan 2 askerimiz kaldırıldıkları hastanede şehit oldu

Eren Abluka-18 Operasyonu'ndan yüreğimizi yakan iki acı haber geldi. İçişleri Bakanlığı, daha önce teröristlerle çıkan silahlı çatışmada yaralanan iki askerimizin sevk edildikleri hastanede şehit olduğunu duyurdu. Şehitlerimizin kimlikleri, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen olarak açıklandı.

YARALANAN 3 ASKERDEN 2'Sİ ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Diyarbakır- Lice ilçesi Göçer mahallesi kırsalında, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen ''EREN ABLUKA-18 Operasyonunda teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan ARDUÇ, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İÇEN ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can AKDOĞAN yaralanmıştır.

Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan ARDUÇ sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut DİKEN sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize ise acil şifalar diliyoruz"

KOMANDOLAR, TERÖRİSTLERİN PEŞİNDE

Teröristlerin tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerinin sevk edildiği belirtildi.