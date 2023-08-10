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Son Dakika: Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

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Son dakika: Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, saat 15:15'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Afad verilerine göre, 16,81 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklanırken sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Diyarbakır merkezli depremin detaylarına ilişkin AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde;

Son Dakika: Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

KANDİLLİ DE 4.2 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de Hani merkezli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Kandilli'nin Twitter hesabından yapılan paylaşım da şu şekilde;

Son Dakika: Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Haberler.com - Güncel

Diyarbakır Deprem AFAD Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (3)

hüseyin akgül:

amerikan gemisi yine boğazdaydı

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mardinli yiğit:

Kimse hissetmedi bile, boşuna algı yapmayın. Rabbim Diyarbakır'ı korur.

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DİYARBEKİR:

kandilli rasathanesinde 2,9 yazıyor

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