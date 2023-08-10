Son Dakika: Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
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Son dakika: Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, saat 15:15'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Afad verilerine göre, 16,81 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklanırken sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Diyarbakır merkezli depremin detaylarına ilişkin AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde;
KANDİLLİ DE 4.2 OLARAK AÇIKLADI
Öte yandan Kandilli Rasathanesi de Hani merkezli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Kandilli'nin Twitter hesabından yapılan paylaşım da şu şekilde;