Son Dakika: Depremzedeler çadır, yurt ve huzurevi gibi yerleri adres olarak beyan edebilecek

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin adres değişiklikleri e-Devlet ya da nüfusmatikler aracılığıyla yapabilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerlere, yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin adres değişikliklerini e-Devlet ya da nüfusmatikler aracılığıyla yapabileceklerini bildirdi.

ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ E-DEVLET'TEN YAPILABİLECEK

Bakanlık tarafından konuyla ilişkin yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır.

ÇADIR VE YURTLAR ADRES OLARAK BEYAN EDİLEBİLECEK

Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen 'karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler'e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir."