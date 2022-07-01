Son dakika... DENİZ KAPLUMBAĞASI ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde denizde ölü bir yeşil deniz kaplumbağası bulundu.

Side sahilinde denize giren vatandaşlar kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta bir deniz kaplumbağasının hareketsiz şekilde su üzerinde durduğunu fark ederek yetkililere haber verdi. Olaydan haberdar edilen Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, gönüllüler ile birlikte olay yerine gelerek deniz kaplumbağasını karaya çıkardı. Sahile çıkarılan yeşil deniz kaplumbağasının karapaksında derin yaraların olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili açıklama yapan DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, bir hafta önce öldüğü değerlendirilen yeşil deniz kaplumbağasının 50 yaşlarında dişi olduğunu söyledi. Karapaksında jet-ski veya hız teknesi pervanesinden dolayı bir yaralanma oluştuğunu tahmin ettiklerini belirten Akyol, Sahilde 100 metre açıkta yüzme alanının belirlendiği ipe takılmış bir vaziyette bulduk. Büyük ihtimalle bir tekne kazası yaşandığını düşünüyoruz. Turizm sezonunun açılması ile birlikte denizde tekne, jet-ski gibi araç trafiği daha da artacaktır. Bu tür canlılar nefes almak için belirli aralıklarla su yüzeyine çıkmak zorunda, deniz kaplumbağaları böyle durumlarda da ölmektedir. Denizde bu tür araçları kullanan kişilerin dikkatli olmaları bu canlıların çarpılmalarını önleyebilir dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel