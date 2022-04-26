Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te açıklama yapacak! Gündemde iki önemli konu var
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 12.30 sıralarında başlayan toplantı sonrası Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte açıklama yapacak. Saat 15.00'de kameraların karşısına geçecek olan Erdoğan'ın maske yasağının kaldırılması ve bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin alınan yeni kararları açıklaması bekleniyor.
Maske yasağının kalmasıyla ilgili önemli kararların alınmasının beklendiği Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında bugün saat 12.30 sıralarında başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının başladığını Twitter'dan duyurdu.
Pandemiyle mücadelede bugüne kadar önemli kararların görüşüldüğü toplantının son kez gerçekleşeceğine dikkat çeken Bakan Koca paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı" ifadelerini kullandı.
Bilim Kurulu'nda, maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda önemli kararlar alınması bekleniyor. Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek ve sonrasında merakla beklenen kararları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklayacak. Erdoğan'ın maske yasağının kaldırılmasına ilişkin alınan kararları açıklaması bekleniyor.
Ramazan Bayramına az bir süre kala tatil süresinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da hala merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamayla bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin tartışmalara son noktayı koyması bekleniyor.