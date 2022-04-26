Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te açıklama yapacak! Gündemde iki önemli konu var

Maske yasağının kalmasıyla ilgili önemli kararların alınmasının beklendiği Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında bugün saat 12.30 sıralarında başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının başladığını Twitter'dan duyurdu.

BAKAN KOCA'DAN SON TOPLANTI PAYLAŞIMI

Pandemiyle mücadelede bugüne kadar önemli kararların görüşüldüğü toplantının son kez gerçekleşeceğine dikkat çeken Bakan Koca paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı" ifadelerini kullandı.

MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI GÜNDEMDE

Bilim Kurulu'nda, maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda önemli kararlar alınması bekleniyor. Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek ve sonrasında merakla beklenen kararları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklayacak. Erdoğan'ın maske yasağının kaldırılmasına ilişkin alınan kararları açıklaması bekleniyor.

BAYRAM TATİLİ UZATILACAK MI?

Ramazan Bayramına az bir süre kala tatil süresinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da hala merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamayla bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin tartışmalara son noktayı koyması bekleniyor.