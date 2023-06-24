Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le görüştü! İsyana karşı tam desteğini iletti

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in dün akşam başlattığı isyan dünyada büyük yankı uyandırdı. Ülkenin bazı kentlerinde karışıklıklar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya yönetimine desteğini ilettiği belirtildi.

KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN LİDERLERİYLE DE GÖRÜŞTÜ

Wagner'in Rusya'nın Roskov kentini ele geçirmesi ile bölgede tansiyon yükselirken, paralı askerler Moskova'ya gitmek üzere harekete geçti. Rus ordusu ile Wagner güçleri arasında sıcak çatışmalar yaşanırken, Putin ise suçluların cezalarını çekeceğini açıkladı. Bu gelişmeler dünya tarafından da dikkatle takip edilirken; Rusya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ayrı ayrı telefonda görüşüp ülkedeki durumla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

ÇEÇEN LİDER DE PUTİN'E DESTEK VERDİ

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Başkanı Ramazan Kadirov, Rus yönetimine isyan girişiminde bulunan Wagner Grubu'nu ihanetle suçlarken Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek verdi. Kadirov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, yaşananları "(Rusya'nın) sırtından bıçaklanması" ve "gerçek bir askeri isyan" şeklinde nitelendirdi.

Halkın seçtiği bir başkomutana sahip olduklarını ifade eden Kadirov, "Putin, ulusa sesleniş konuşmasında yaşananları 'silahlı isyan' şeklinde değerlendirdi. Putin'in her sözünü tamamen destekliyorum. Yaşananlar devlete karşı bir meydan okumadır ve herkes bu meydan okumaya karşı ulusal liderin (Putin) etrafında birleşmelidir. Çeçenistan Cumhuriyeti'nde konuşlanan Savunma Bakanlığı ve Ulusal Muhafızlar'a bağlı birlikler bölgeye doğru yola çıktı. Rusya'nın birliğini ve devleti korumak için her şeyi yapacağız. İsyan bastırılmalıdır. Eğer bunun için sert önlemler gerektiriyorsa biz hazırız." dedi.