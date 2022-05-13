Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası - Haberler

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine çağrıda bulunmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'DAN 500 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, partisinin 10 Mayıs'ta TBMM Grup Toplantısı ile dün CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önündeki açıklamaları nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirtti. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının, bir bütün olarak gerçek dışı ithamlar içermesinin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına ağır bir saldırı da teşkil ettiği bildirildi.

Dilekçede, söz konusu iddialarla ilgili olarak daha önce çeşitli vesilelerle açıklama yapıldığı belirtilerek, "İddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekaya sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir. Ancak aynı iddiaların tekrarlanmasından anlaşılacağı üzere davalı, eleştiri ile hakaret arasındaki farkı idrak edemediği gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeyi de alışkanlık haline getirmiştir. Davalının bu bağlamda dile getirdiği söylemlerin, demokratik siyasi kültürde bir yeri bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu, "Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Sen iki yüzlüsün, fırsatçısın, zorba ve manipülatörsün. Zulmün ve küstahlığın artık son buluyor" ifadelerini kullanmış ve devamında şunları söylemişti:

"Yeni bir hayat başlamak üzere bu ülkenin insanları için. İnsanların özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız. Erdoğan bir göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyi gideceğini bu zulmün son bulacağını huzur ve sükunetin bu ülkeye geri geleceğini biliyoruz. Sen sırça köşkünde yaşayacaksın biz omuz omuza olacağız. Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Canan nezdinde vücut bulan halkın iradesi senden büyüktür. Canan bizimdir, herkes duysun. Hiç endişe etmeyin zalimin zulmü karşısında hiç geri adım atmayacağız. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek"