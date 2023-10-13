Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuştu. İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğe değinen Erdoğan, " Gazze'de insanlık yok ediliyor. 360 bin kilometreye sıkışmış 2 milyon insanın suyunu, elektriği kesmek en temel insan haklarına aykırıdır. Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

"ATALARIMIZLA OMUZ OMUZA ÇARPIŞTIĞINI BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: "Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun dördüncüsü vesilesiyle sizleri Türkiye'de misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Kıta'yı temsilen binlerce kilometre mesafe katedip toplantımızı teşriflerinizi için her birinize teşekkür ediyorum. Toplantınızın ve istişarelerinizin şimdiden ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Türk milleti olarak Afrika halkları ile kökleri 10. Yüzyıla uzanan güçlü bağlarımız bulunuyor. Kıta'nın farklı şehirlerinde inşa edilen asırlık camiler, kütüphaneler, hanlar, limanlar aramızdaki kadim dostluğun nişanelerinden sadece bazılarıdır. Ortak tarihimizin izlerine Sudan'dan Libya'ya, Harar'dan Timbuktu'ya kadar Kıta'nın her köşesinde rastlıyoruz. Nice Afrika kökenli Osmanlı vatandaşının Cihan Harbi'nden vatan müdafaasına katılarak atalarımızla omuz omuza çarpıştığını biliyoruz.

"AFRİKA HALKLARI İLE İRTİBATLARIMIZI KORUMAYA GAYRET ETTİK"

İşgalcilere karşı verdiğimiz İstiklal Harbi'mizin özgürlük mücadelelerinde Afrika halklarına cesaret ve ilham aşıladığı bir başka tarihi hakikattir. Bu köklü geçmişimize rağmen ilişkilerimizde bir dönem adeta fetret devri yaşadık. Şüphesiz bunda ülkemizin ve Kıta'nın içinde bulunduğu şartlar etkili oldu. Uzun yıllar süren savaşlardan yorgun düşen ülkemiz cumhuriyetimizin ilk yıllarında daha çok iç meseleleri ile uğraştı, yaralarını sarmaya çalıştı. Ancak bu dönemde dahi Türkiye, Afrika'ya ve Afrika halklarına asla sırtını dönmedi. Başta Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere kıtadaki özgürlük hareketlerini dönemin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir şekilde destekledik. Bir şekilde Afrika halkları ile irtibatlarımızı korumaya gayret ettik.

"SİVİLLERİN BOMBALANMASINI KABUL ETMİYORUZ"

İsrail ile Filistin arasında meydana gelen hadiseler de hepimizi derinden sarstı. Gerginliğin artarak bölgeye yayılmasından endişeliyiz. Sivil yerleşkelerin bombalanmasını kabul etmesini kabul etmiyoruz. 360 km2'ye sıkışmış 2 buçuk milyon insanın elektriğini suyunu kesmek en temel insan haklarının ihlalidir. Gazze halkının toptan cezalandırılması sadece sorunu büyütecek ve daha fazla göz yaşına sebep olacaktır.

"YARDIM UÇAĞIMIZI GÖNDERDİK"

El Ariş havalimanına bir insani yardım uçağımızı bu sabah gönderdik. Uçağımız bugün saat 12.00 itibarıyla havalimanına indi. AFAD başkanımız yeni yardım malzemelerinin bölgeye sevki için çalışmalarını sürdürüyor. Biz bu yardımları yaparken ABD, İngiltere buraya uçak gemisi göndermeyi düşünüyor. İnsan hakları beyannamesinde acaba bunlar var mı? Gazze'de kadın, çocuk hepsi yok ediliyor. Bundan kimse dertlenmiyor. Ama biz dertleniyoruz. Eğer insan hakları evrensel beyannamesine zerre kadar saygınız varsa, herkes acaba ne gibi yardımda bulunabiliriz bunu konuşmalı. Ama bunların böyle bir derdi yok.

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