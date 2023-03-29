Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiliyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde ise nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan, konuşmasının başlarında "Müjdemi paylaşmak istiyorum" diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

ELEKTRİĞE YÜZDE 15 İNDİRİM

Nisan ayında elektrikte indirime gidileceğini söyleyen Erdoğan, "Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu yıl belediyelerimizin ve STK'larımızın Ramazan'a mahsus programlarını deprem bölgesinde yoğunlaştırdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz de depremin ilk gününden beri, şehirlerimize ve insanlarımızın yanlarına gidiyoruz. Hem kalıcı konutların temelini atıyor hem de iftarda depremzedelerimizle hasbihal ediyoruz.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDAN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Ramazan Bayramı'nın ardından seçim gününe kadar il ziyaretleri başlayacak. Sınırlı vakitte en fazla ilimizi ziyaret ederken vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Seçim süreci sebebiyle değişen gündemin, şehirlerin durumunu, destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerinin unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Eğitimden sağlığa hiçbir hizmetini eksik bırakmadan deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın hayatlarını normale dönmesini sağlayacak faaliyetleri yürüteceğiz. Acıların paylaştıkça azalacağı, yüklerin paylaştıkça hafifleyeceği inancıyla 85 milyon bir olarak mücadele edeceğiz. Deprem bölgesini ayağa kaldıracak çalışmaları yaparken Türkiye Yüzyılı'ndan geri adım atmayacağız.

"MÜJDELERİMİZ OLACAK"

Pazartesi günü Togg yöneticileri misafirimiz olacak. Togg 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Her başarının ardında böyle bir emek, büyük bir sabır ve gayret var. Pazartesi günü aracımızı teslim alacağız. Önümüzdeki ay Hürjet'ten Anadolu gemisine kadar savunma sanayi projelerini paylaşacağız. Arife günü Karadeniz gazının Filyos'a getirilmesi törenini yaparken müjdelerimiz de olacak.

"ANKARA-SİVAS HIZLI TREN HATTINDA SEFERLER BAŞLAYACAK"

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 yeni madenci alarak hem şükranlarımızı ifade edeceği hem de ekonomimize katkı sağlayacağız. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda seferlerin başlama heyecanını yaşayacağız. Güvenlik korucularımıza da müjdemiz olacak. Emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemeden 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesi sağlıyoruz. Bu ülkede her kesimin refahını artırma yanında hak ve özgürlüklerine kavuşturan, herkesi bağrına basan biz olduk. 2002 seçimlerin 'Tek başına iş başına' diyerek girmiş ve iktidara gelmiştik.