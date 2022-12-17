Son Dakika! Erdoğan'dan İmamoğlu'nun hapis cezası alması ile ilgili ilk yorum: Taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalışıyorlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar kesinleşirse İmamoğlu siyasi yasaklı olacak. Konuyla ilgili ilk yorumunu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan sert ifadeler kullandı.

"BİR TARAFTAN GÜLÜYORUZ BİR TARAFTAN ÜZÜLÜYORUZ"

Hakimlerin hakarete uğradığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir mahkeme kararının üzerinden koparılan fırtınanın arkasında faşist zihniyet var. Benimle, hükümetimizle, milletimiz ile alakası yok. Ortada siyasi bir tartışma, fikir kavgası veya hizmet mücadelesi söz konusu değil. Yazılıp çizilenlere bakınca bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış birçok lafın iddialıca söylendiğini görünce gülüyoruz. Bizans vari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını görünce üzülüyoruz. Tablo nettir. Anayasa'nın 138'nci maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Ben söylemiyorum, Anayasa'nın 138. maddesi söylüyor. Her kararı beğenmek zorunda değiliz. Bizim de beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz kararlar olmuştur. Bu kimseye kararları tanımama hakkı vermez. Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti. Çözümü daima millette, milli iradede bulduk. Milli iradenin gücünün dışında bir çözüm aramadık." ifadelerini kullandı.

"GELEN BİR YASAK VEYA BİTEN YARGI SÜRECİ YOK"

Erdoğan sürecin devam ettiği belirterek, "Karşımıza bir isim çıkaramadılar. Masadaki herkesin kafasında bir başka hesap ve niyetin olduğu cümle alemin malumudur. Birileri bir mahkeme kararını bahane ederek masadaki hesabı bizim üzerimizden kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Bu tek parti faşizm artığı zihniyetin milletimizden kendini tiksindiren durumu budur. Hep başkalarının sırtından iktidar rüyası görme hastalığından bir türlü kurtulamadılar. Ortada gelen bir yasak veya biten yargı süreci yok. Önce istinaf sonra Yargıtay'a gidecek. Mahkemenin eksiği veya hatası varsa orada gerekli düzenlemeler yapılabilir. Biz 6'lı masadaki bu oyunun içerisinde yer almadık, yer almayacağız." dedi.

"BİRBİRLERİNE ÇALIM ATACAKLARINA ADAYLARINI AÇIKLASINLAR"

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bizim için adaylarının kim olacağı önemli değil. Cumhur İttifakı adayını belirledi, işte meydanlar da gümbür gümbür. İş yapmayan 6'lı masa liderleri birbirine çalım atmakla uğraşacağına çıkıp adaylarını ilan etsinler. Yeter ki çıksınlar çamura yatmadan bizim adayımız şudur desinler. Biz de kiminle vizyon yarıştıracağımızı bilelim." dedi.