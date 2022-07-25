Son Dakika | CHP'li Erol: "Sizin Karşınızda Ak Parti'de Yetişmiş Milletvekili Yok. Atatürk'e Silah Arkadaşlığı Yapmış Diyap Ağa'nın Torunu Var"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da yurttaşlara "Sizin karşınızda Ak Parti'den yetişmiş bir milletvekili yok. Büyük dedesi Atatürk'e silah arkadaşlığı yapmış, Diyap Ağa'nın torunu var. Biz devlet kültüründen geliriz. Biz Cumhuriyet'in değerleri üzerinden geliriz" sözleri ile seslendi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın Üniversite Mahallesi'nde yurttaşlarla bir araya geldi. Erol, yurttaşlara şöyle seslendi:

"Sizin karşınızda Ak Parti'den yetişmiş bir milletvekili yok. AK Parti kültürü ile yetişmiş bir milletvekili yok. Sizin karşınızda kim var? Sizin karşınızda Cumhuriyetin kurulduğu, İstiklal Savaşı'nın verildiği dönemde büyük dedesi Atatürk'e silah arkadaşlığı yapmış, Diyap Ağa'nın torunu var. Biz devlet kültüründen geliriz. Biz Cumhuriyet'in değerleri üzerinden geliriz."

ANKA / Güncel