Son Dakika! Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaret suçundan yargılandığı davada beraat etti

Son dakika! Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret suçundan yargılandığı davada beraat etti. Kaftancıoğlu'nun bu davada 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyordu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İstanbul Üsküdar'daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğu dair iddialar kamuoyuna yansımış, Yargıtay tarafından CHP İl Başkanlığı düşürülen Canan Kaftancıoğlu 14 Nisan 2020'de konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

BERAAT ETTİ

Söz konusu davada bugün karar duruşması yapıldı. Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Canan Kaftancıoğlu katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Şikayetçi avukatı, Canan Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Savcı daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini söyledi. Mahkeme, isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle, Kaftancıoğlu'nun beraatine karar verdi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Duruşma sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "Bir pergolacı, bir pergolacıya gel beraber bir pergola yapalım sonra da yıkalım demiş :) Tekerleme bu kadar…" ifadelerini kullandı.

Söz konusu dava, Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin arka tarafına yaptırdığı "pergola"nın dışarıdan fotoğraflandığı iddiası sonrasındaki polemik yüzünden açılmıştı. Kaftancıoğlu bu paylaşımıyla davanın çıkıl noktası olan "pergola"ya gönderme yapmış oldu.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Söz konusu açıklama nedeniyle Canan Kaftancıoğlu hakkında 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

Önceki duruşmada savunma yapan Kaftancıoğlu, "Ben CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapıyorum. Bu görevim nedeniyle hem partime hem de topluma karşı birtakım sorumluluklarım var. Görevim gereği bazı nesnel gerçeklikleri topluma bildirmekle yükümlüyüm. Benim yaptığım açıklamalar, katılan tarafa yönelik hakaret niteliğinde değildir. Mevcut duruma ilişkin bir tespit yaptım. Katılan tarafa hakaret ettiğimi düşünmüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" demişti.