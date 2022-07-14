Son dakika! Çeşme ve Datça ilçesindeki orman yangınları Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor Son dakika habere göre İzmir'in Çeşme ve Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor. İzmir'in Çeşme ve Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor. AA / Emir Sultan Demirci - Güncel İzmir Muğla Çeşme Güncel Haberler Son Dakika

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