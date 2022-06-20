Son dakika... Bursa'da trafik kazasında tırda sıkışan sürücü yaralandı Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın Kestel ilçesinde, bir kamyona arkadan çarpan tırda sıkışan sürücü yaralandı. Bursa'nın Kestel ilçesinde, bir kamyona arkadan çarpan tırda sıkışan sürücü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bursa çevre yolunda Ankara istikametine seyreden S.M. idaresindeki 16 AFN 501 plakalı tır, otoyolun Kestel ilçesi çıkışında aynı yönde giden S.B. yönetimindeki 16 ACF 24 plakalı kamyona arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırda sıkışan S.M'yi bulunduğu yerden kurtardı. Sürücü, sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanene götürüldü. S.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Emrah Taş - Güncel Ankara Kestel Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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