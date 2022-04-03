Son Dakika: Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Vali Ahmet Ümit yarını işaret etti

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde dün saat 19.50 sıralarında karların erimesi ve kuvvetli rüzgar sebebiyle heyelan meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu, TEM Otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde toprak yığının altında herhangi bir aracın kalmadığı belirlendi. Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Karayolları ekipleri, yol üzerindeki toprağı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

BOLU-MENGEN YOLU DA TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, Bolu- Mengen karayolunun Yumrutaş mevkiinde de heyelan meydana geldi. Bolu'yu Zonguldak ve Bartın'a bağlayan yol heyelan nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Bölgede ulaşım Gökçesu beldesinde bulunan alternatif yoldan sağlanıyor.

BOLU VALİSİ: YOLUN YARIN AÇILMASINI ÜMİT EDİYORUZ

Çift yönlü olarak trafiğe kapatılan otoyolda çalışmalar devam ederken, Bolu Valisi Ahmet Ümit bölgedeki son durumu aktardı. Heyelan riskinin halen devam ettiğine dikkat çeken Vali Ümit, ''Bir aksilik olmazsa yolun yarın açılmasını ümit ediyoruz" dedi.