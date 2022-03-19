Son Dakika | Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki zincirleme kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma... - Haberler

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Son Dakika | Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki zincirleme kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma...

AA - Yücel Velioğlu - Güncel
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Son Dakika | Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki zincirleme kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma...

Son dakika habere göre Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki zincirleme kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki zincirleme kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

AA / Yücel Velioğlu - Güncel

Toros Dağları, İstanbul, Bolu, Güncel, Haberler

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