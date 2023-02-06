Son Dakika: Bir deprem haberi de Gaziantep'ten! Saat 04:26'da 6.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi

Son dakika: Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bir deprem haberi de Gaziantep'ten geldi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesi saat 04:26'da 6.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Kahramanmaraş Pazarcık'taki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından bir şiddetli sarsıntı da Gaziantep'de yaşandı. Saat 04:26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesi merkez olmak üzere 6.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

GAZİANTEP VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Davut Gül, deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gül, "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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