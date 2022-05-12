Son dakika! Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Son dakika! Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Cafer Elmas - Güncel
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Son dakika! Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri: BİLECİK'te, demir çelik fabrikasında gece meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

BOZÜYÜK, BİLECİK (DHA) - BİLECİK'te, demir çelik fabrikasında gece meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının kazan bölümünde, saat 01.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada işçiler Gökhan Taştan, Ali Gündoğan ve Enver Güler (37) yaralandı. İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Gündoğan ve Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Taştan'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Güncel

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