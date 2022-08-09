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Son Dakika! Batman'da biri turuncu kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika! İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında Batman'da biri turuncu kategoride aranan iki teröristin, komando timlerinin de desteğiyle etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında birisi turuncu kategoriden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk kırsalında operasyon yürütüldüğü aktarıldı.

BİRİ, TURUNCU KATEGORİDEN

Operasyonda, 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlerden birisinin turuncu kategoriden olduğu bilgisi verildi.

KOMANDO TİMLERİ SAHAYA ÇIKTI

Açıklamada, "Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk İlçesi Yanıkkaya kırsalında İHA- SİHA destekli icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, biri Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanlığı Batman PKK Güncel Haberler Son Dakika

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