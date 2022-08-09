Son Dakika! Batman'da biri turuncu kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında Batman'da biri turuncu kategoride aranan iki teröristin, komando timlerinin de desteğiyle etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bölgede operasyonlar devam ediyor.