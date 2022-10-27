Son Dakika: Bartın'daki maden faciasıyla ilgili hesap zamanı! 25 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim akşamı saat 18.00 sularında Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. Acı olayda 41 madencimiz hayatını kaybederken, 11 kişi ise yaralandı.

25 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

21 ÜYELİK KOMİSYON, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

TBMM Genel Kurulu'nda, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna 21 üye seçimine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 üyeden oluşan komisyonun üyeleri; Ali Özkaya, Kemal Çelik, Selim Yağcı, Fehmi Küpçü, Taner Yıldız, İlyas Şeker, Mehmet Ali Özkan, Şenel Yediyıldız, Muhammet Balta, Polat Türkmen, Hamdi Uçar (AK Parti), Aydın Özer, Aysu Bankoğlu, Kani Beko, Deniz Yavuzyılmaz, Ünal Demirtaş (CHP), Ali Kenanoğlu, Serpil Kemalbay Pekgözegü (HDP), Lütfi Kaşıkçı, Cemal Çetin (MHP) ve Fahrettin Yokuş (İYİ Parti) olacak şekilde belirlendi.

YARALILARIN SON DURUMU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Ekim'de yaptığı açıklamada yaralıların son durumuna ilişkin, "Şu an 3 madencimiz entübe, yoğun bakımda. Bugün veya yarın muhtemelen bir yaralımızı daha solunum cihazından ayırabiliriz. Diğer 3 yaralıdan biri zaten servise çıkarılmıştı. Yarın muhtemelen bir hastamız daha yoğun bakımdan servise çıkarılabilir. Genel durumları daha iyi, kötüye gidişleri yok ama 2 kişinin kritik durumu devam ediyor" demişti.