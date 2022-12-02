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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan, LGBTİ bireyler için özel dayanışma merkezi açtığı iddia edilen Nilüfer Belediyesi'ne inceleme

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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan, LGBTİ bireyler için özel dayanışma merkezi açtığı iddia edilen Nilüfer Belediyesi'ne inceleme

Son dakika: CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ bireylere hizmet verecek bir dayanışma merkezi kurduğu haberlerinin basında yer alması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Nilüfer Belediyesi hakkında konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ bireylere hizmet verecek bir dayanışma merkezi kurduğu haberlerinin kamuoyuna yansıması üzerine İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.

"ARAŞTIRMA, ÖN İNCELEME BAŞLATILDI"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nilüfer Belediyesinin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma/ön inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Bakanlıktan, Nilüfer Belediyesi'ne 'LGBTİ' incelemesi

NE OLMUŞTU?

Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ bireylere hizmet verecek bir dayanışma merkezi kurduğu, bazı basın organlarında haberleştirilmişti. Belediyenin sitesinden yapılan açıklamada ise "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye'de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır" ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

LGBT Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

Nazlı Muhip:

Icisleri bakanlığı once guvenligi sağlasın

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