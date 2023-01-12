Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme şubat ayı başında olabilir
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya arasında gerçekleştirilmesini beklenen üçlü görüşmeye ilişkin konuştu. Bir süredir beklenen görüşmeye ilişkin bu kez tarih telaffuz eden Çavuşoğlu, "Şubat ayı başında görüşme olabilir" ifadelerini kullandı.
Afrika temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile bir araya geldiği basın toplantısında Türkiye-Suriye- Rusya arasında gerçekleştirilmesini beklenen üçlü görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulundu.
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