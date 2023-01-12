Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme şubat ayı başında olabilir

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya arasında gerçekleştirilmesini beklenen üçlü görüşmeye ilişkin konuştu. Bir süredir beklenen görüşmeye ilişkin bu kez tarih telaffuz eden Çavuşoğlu, "Şubat ayı başında görüşme olabilir" ifadelerini kullandı.