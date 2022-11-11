Son Dakika! Bakan Bilgin: Sözleşmeli memurları bu ay içerisinde kadrolu hale getireceğiz

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den binlerce sözleşmeli memurun beklediği habere ilişkin sevindiren açıklama geldi. Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ay içerisinde kadrolu hale getireceğiz" dedi. Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada çalışmanın sadece 4B'lileri kapsayacağını söyledi. Buna göre 4A'lı çalışanların kadroya girişiyle ilgili bir çalışma olmayacak. Söz konusu düzenleme yasalaştığında yaklaşık 600 bine yakın sözleşmeli kamu personeli kadroya geçmiş olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hem asgari ücret hem de sözleşmeli memurlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"SÖZLEŞMELİLERLE ÇALIŞMAYI TAMAMLADIK, UYGULAMAYA GEÇİRECEĞİZ"

Sözleşmeli memurların merakla beklediği kadro düzenlemesiyle ilgili konuşan Bilgin, "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz" dedi.

SADECE 4B'LİLERİ KAPSAYACAK

Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada çalışmanın sadece 4B'lileri kapsayacağını söyledi. Buna göre 4A'lı çalışanların kadroya girişiyle ilgili bir çalışma olmayacak. Söz konusu düzenleme yasalaştığında yaklaşık 600 bine yakın sözleşmeli kamu personeli kadroya geçmiş olacak.

"KOMİSYON ARALIK AYI ORTASINDA TOPLANACAK"

Bakan Bilgin, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: "Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz. Tüm emekçilerin enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz.

"ASGARİ ÜCRETİ 5500 TL'YE ENFLASYONA KARŞI DURUŞUMUZU GÖSTERMEK İÇİN ÇIKARDIK"

Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak."

"EYT'Yİ ARALIK AYI İÇERİSİNDE MECLİS'E TAKDİM EDECEĞİZ"

Bakan Bilgin, milyonların beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili de konuştu. Bilgin, "Biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. Yaklaşık 6 milyona yakın insanın emeklilik şartları düzenlenecek kapsamlı düzenleme yaptık. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini" dedi.