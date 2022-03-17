Son dakika! BAKAN AKAR, 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ TÖRENİNDE KONUŞTU -TAMAMI FTP'DE
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla MSB Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen törende konuştu.
ÇANAKKALE (DHA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla MSB Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen törende konuştu.
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