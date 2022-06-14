Son Dakika! Bahçeli'den polise yumruk atan DBP'li vekile zehir zemberek sözler: Böyle bir şerefsizliğe hangi ülke ruhsat verir?

Önceki gün İstanbul Kadıköy'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılmasını isteyenler tarafından yürüyüş düzenlendi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için Kadıköy'de bir araya gelen kalabalık, Serasker Caddesi üzerinden Bahariye Caddesi'ne doğru terörist başı Öcalan lehine sloganlar atarak yürüdü. Güvenlik güçleri, gruba müdahale ederken yürüyüşe katılan vekiller Ayşe Başaran ve Feleknas Uca polislere tehditler savurdu. DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in ise bir polise yumruk attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Söz konusu duruma başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve daha birçok isim tepki gösterdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise vekilin dokunulmazlığı konusunda değindi.

"BU ŞEREFSİZLİĞE HANGİ ÜLKE İZİN VERİR?"

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konu hakkında zehir zemberek sözler kullandı. Bahçeli, "Kadıköy'de İmralı canisinin serbest bırakılması için sokaklara çıkması alçaklıktır. Kadın milletvekili polisimize adice yumruk sallamıştır. Askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran iç barış ortamını yıkmak için nifak sokan hiç kimse bu milletin mensubu olamaz. Bunların TBMM'de görev yapması zuldür. Böylesi bir şerefsizliğe, böylesi bir küstahlığa hangi ülke izin verir? Polise el kaldıran, saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM'de yeri olamaz. Bunların dokunulmazlığı derhal kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ GÖSTERDİ

Bahçeli açıklamalarına şöyle devam etti: Hem Ankara hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları sel taşkınlarını, doğa olaylarını vurgun yemişçesine seyretmiştir. Meteoroloji uyarılarına rağmen hiçbir adım atılmamış, hiçbir önlem alınmamıştır.

"ABD'Lİ ASKERLERİN TERÖRİSTLERLE NE İŞİ VARDI?"

Terörle mücadelede karşımızda yalnızca teröristler yoktur. Ardında teröristlere ikmal ve ikbal kaynağı olan üniformasız barbarlar vardır. Teröristlerle gezenlerin hangi müttefiklik hukukundan bahsetmeye yüzü olacaktır? Terörle mücadele karşımızda yalnızca teröristler yoktur. Teröristler kukla, kuklacılar ise mazisi kapkara odaklardır. Kamışlı'da ABD askerleri ile PYD/PKK'lı teröristlerin beraber devriye atması neyin mesajıdır? ABD'li askerlerin teröristlerle ne işi vardı? Bizim endişelerimizin hukuku sırf Finlandiya ve İsveç ile sınırlı değil. ABD'nin bölücü terör örgütü can ciğer kuzu sarması halinde bulunması izahı çok zor olacak ikiyüzlülüktür, asıl endişemiz bu sinsiliktir. Türk milleti dostun da düşmanın da mert olmasını bekler. Çünkü Türk milleti merttir. Türkiye'nin terörle mücadeleden dönüşü yoktur.

"ZİLLER İTTİFAKI SİYASİ ONURUNU KİRAYA VERMİŞTİR"

Sayın Kılıçdaroğlu bu vahim manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. Bir şey diyemiyorsun. Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın, karşısında mısın söyle de duyalım. Kadıköy'de polise yumruk atan çürümüşün arkasında duran bellidir ve bugünkü CHP yönetimidir. Kılıçdaroğlu'nun CHP, eski CHP değildir demesi boşuna değildir.Zillet ittifakı rotasızdır, ruhunu ve siyasi onurunu kiraya vermiştir. Serok Ahmet'in Diyarbakır'da düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşma bu çalıştaya PKK'lıların ve FETÖ'cülerin katılımı provokasyondur. PKK tezlerini savunacak kadar çukurlaşmıştır. Serok Ahmet kumanda edilen mandacıdır, siyasi kundakçıdır.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ALEVİ OLMASI UTANILACAK BİR ÖZELLİK DEĞİLDİR"

Kılıçdaroğlu'nun mezhebi, etnik kökeni, doğduğu yer, bizim siyasi eleştirimizin dışındadır ve mutlaka saygı gösterilmelidir. Kökeni, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun bu millet benim diyen herkes bizim kardeşimizdir. CHP Genel Başkanı'nın Alevi İslam inancına sahip olması utanacağı bir özelliği değildir. Mezhep üzerinden fitne çıkarmak isteyenler fitnenin çıban başlarıdır. Zillet ittifakını mezhep kışkırtmasına teşebbüs etmesine aklını veren kimdir? Peş peşe gelen özür mesajlarının hiçbir geçerliliği, inandırıcılığı yoktur ve olamayacaktır."