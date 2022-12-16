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Son Dakika! Asgari ücret pazarlığında 3. toplantı 20 Aralık'ta yapılacak

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Son dakika! Türkiye'de milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği asgari ücret belirleme süreci devam ediyor. İlk iki toplantıda herhangi bir rakam çıkmamasının ardından 3. toplantının tarihi 20 Aralık olarak belirlendi.

Türkiye'de milyonlarca vatandaşar, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin miktarını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu da rakamı belirlemek adına toplantılarına devam ediyor. İlki 7 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantının ikinci ayağı ise 14 Aralık'ta yapıldı.

ÇEŞİTLİ VERİLER İSTENDİ

İkinci toplantının ardından kamera karşısına geçen TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, herhangi bir rakam konuşmadıklarını ve başta asgari geçim verileri olmak üzere bazı verileri beklediklerini söyledi.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTININ TARİHİ DE BELLİ OLDU

İkinci toplantıda da herhangi bir sonuç çıkmamasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. 20 Aralık'ta gerçekleştirilmesi kararlaştırılan üçüncü toplantıda rakamın konuşulması bekleniyor. Açıklamanın son toplantıya kalıp kalmayacağı da üçüncü toplantıdaki gidişata göre belli olacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Asgari Ücret Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (5)

Kemal Aslan:

Tuikten aldiginiz veriler dogru mu ki ona gore hareket edeceksiniz ulkeyi asgari ucrete mahkum ettiniz gidiyorsunuz ins anamizdan emdigimiz sutu burnumuzdan cikardiniz...

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Ramazan Demir:

Mübarek Ramazan ayında 1 kişinin geçimi için FİTRE yi masa başında çok kolay belirleyenler. Asgari ücrete gelince neden bu kadar zorlanıyorlar ?

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Ali Ki:

şu duruma bak verecekleri askeri maş evdeki hesaba hiç tutmuyor bir de 3 toplantı yapıp göz boyuyorlar şu güzelim ülkede herşey var keşki değerini bilsek

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