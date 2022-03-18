Son dakika... Arnavutluk'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi programı düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Arnavutluk'un İşkodra şehrinde program ve anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde İşkodra Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen programa Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, İşkodra Valisi Maylinda Angoni, İşkodra YEE Müdürü Zafer Kıyıcı, TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Muhammet Kelami Kablay'ın yanı sıra ülkedeki yerel kurum ve kuruluş temsilcileri ve diğer misafirler katıldı.

Bu kapsamda Hasan Rıza Paşa Anıtı'na çelenk bırakan katılımcılar, ardından İşkodra YEE tarafından organize edilen ve Çanakkale Savaşı ile ilgili fotoğraf ve dokümanların sergilendiği "Çanakkale 1915" sergisini gezdi.

Büyükelçi Yörük, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve Çanakkale şehitlerini anma vesilesiyle İşkodra'ya geldiklerini ifade etti.

Yörük, "İşkodra'nın Çanakkale harpleri, Çanakkale müdafaası dendiğinde özel bir yeri var. Zira o dönemde İşkodra'dan pek çok aile erkeklerini, evlatlarını bu mücadelede görev yapmak üzere Çanakkale'ye göndermiş. O dönemde Türkler ve Arnavutlar o mücadelede omuz omuza birlikte o cephede savaşmışlar ve birlikte şehit düşmüşler. Aynı zamanda, Hasan Rıza Paşa hem Arnavutlar hem de Türklerin ortak kahramanı, ortak bir değeri. Biz de bu nedenlerden ötürü her sene 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini anma törenlerimizi İşkodra'ya gelip burada İşkodralı kardeşlerimizle birlikte anıyoruz, birlikte bu törenleri icra ediyoruz." şeklinde konuştu.

İşkodra Valisi Angoni de "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çanakkale muharebesini, başarılı savaşlardan biri olarak anıyoruz. Canlarını feda edenler anısına burada büyükelçiyle birlikteyiz." dedi.

Şeyh Şamia Medresesi etkinliği

18 Mart etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde Arnavutluk'ta faaliyet gösteren İstanbul Derneği tarafından İşkodra'daki Şeyh Şamia Medresesi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler Arnavutça ve Türkçe şarkı ve şiirler okudu.

Büyükelçi Yörük, buradaki konuşmasında, Balkanlar'ın en güzel ve kadim şehirlerinden biri ve Arnavutluk'ta tek Türk şehitliği olan Hasan Rıza Paşa Anıtı'nın bulunduğu İşkodra'da 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

İşkodra'nın Türk milletinin kalbinde çok özel bir yeri olduğunun altını çizen Yörük, "İşkodralı Hüseyin, Lütfü Efendi, Yusuf Ziya Efendi ve daha niceleri Çanakkale'de çarpışmış ve şehit düşmüşlerdir. 1915'te Çanakkale'den başlayarak İstiklal Harbi'mizde, Ermeni terör eylemlerinde, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz'da, Suriye ve Irak'ta yürütülen terörle mücadele operasyonlarında yaşamlarını yitirmiş tüm askerlerimiz, polislerimiz, diplomatlarımız ve tüm kamu görevlilerimiz, PKK'sından YPG'sine, Ermeni terör örgütü ASALA'sından FETÖ'süne ve bunların emperyal koruyucularına karşı fedakarlık ve kahramanlık destanları yazmıştır." diye konuştu.

Yörük şöyle devam etti:

"Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi ve milletimizi hedef alan tehditlere karşı canla başla mücadele etmeyi ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerimize kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz. Vatanımızın birliğine, toprak bütünlüğüne ve anayasal düzenine halel getirmeyi amaçlayan her türlü tehdidi güçlü iradesiyle bertaraf eden Türkiye, geçmişten bu yana Arnavutluk'un ve Arnavut kardeşlerinin de hep yanında olmuştur."

İstanbul Derneği Başkanı Ridvan Seferay ise Çanakkale Savaşı'na birçok Arnavut'un katıldığını belirterek "Çanakkale Zaferi ve şehitlerini her zaman yad ediyoruz. Arnavutlar olarak bizler özel duygular yaşıyoruz çünkü Çanakkale Müzesinde, orada savaşıp şehit olanların isimleri saygıyla yer almaktadır. Burada Manastır, Prizren, Üsküp, Ohri, Avlonya, Elbasan, Kumanova, Preşova, İşkodra, Yakova ve diğer bölgelerden kişilerin de isimleri yer alıyor." ifadesini kullandı.