Son Dakika | Antalya'da üniversite öğrencisi Azra'yı öldüren hükümlü cezaevinde intihar etti Güncel Haberler Son dakika haberi... Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Murat Ayhan, Diyarbakır 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etti. Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Murat Ayhan, Diyarbakır 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etti. Üniversite öğrencisi Haytaoğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel saldırı"dan da 16 yıl hapis cezası verilen Ayhan, hükümlü bulunduğu Diyarbakır 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı tek kişilik odada dün akşam intihar girişiminde bulundu. Ayhan, hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi. Olay Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'dan 28 Temmuz 2021'den itibaren haber alamayan ailesi, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmiş, genç kızın cesedi Varsak'taki ormanlık alanda gömülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, yargılandığı Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Aziz Aslan Antalya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Antalya'da üniversite öğrencisi Azra'yı öldüren hükümlü cezaevinde intihar etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.