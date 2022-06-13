Son Dakika: Ankara'daki selin bilançosu ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
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Son dakika: Ankara'da son bir haftadır yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Daha önce sele kapılan 2 kişi ve elektrik akımına kapılan 1 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından 2 gündür süren arama çalışmaları sonucunda kayıp olan 1 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.
Türkiye'de günlerdir etkili olan sağanak yağışlar başta Ankara olmak üzere pek çok ilde sel ve su taşkınlarına sebep oldu. Son bir haftadır süren şiddetli yağış nedeniyle Başkent'te 2 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybederken, 1 kişi de elektrik akımına kapılarak can verdi. Öte yandan kayıp olan bir kişi için ise arama ve kurtarma çalışmaları sürüyordu.
2 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
2 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. AFAD'tan yapılan açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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