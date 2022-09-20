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Son dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasıyla ilgili reddi hakim talebini reddetti

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Son dakika! HDP'ye kapatma davasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. HDP'nin Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu AYM üyesi İrfan Fidan'a yönelik reddi hakim talebine yanıt verildi. Anayasa Mahkemesi, söz konusu talebin reddine karar verirken ek delil dosyası için 30 gün ek süre tanıdı.

HDP'ye yönelik kapatma davasında süreç devam ediyor. Esas hakkındaki savunmasını Nisan ayında veren HDP, Temmuz ayında da ek delilleri Anayasa Mahkemesi'ne sunmuştu. HDP savunmasında mahkeme üyesi İrfan Fidan'a yönelik reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasıyla ilgili reddi hakim talebini reddetti. Ek delil dosyası için 30 gün ek süre verdi.

Yüksek Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili dosyaların davaya ek delil olarak girmesine karar vermişti.

Kapatma davasında işleyen süreçte, ek savunma süresinin de bitmesinin ardından belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Kapatma davası sürecinde, Başsavcılık dava dosyasına ek delil ve ek savunma eklenebiliyor. Bu kapsamda HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Anayasa'nın 69'uncu maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

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Anayasa Mahkemesi Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (3)

Umit Cetin:

hdp yerine chpyi kapatsalar sanki daha faydalı olacak gibi hem sürekli yenilen bir muhalefet olmaz hemde ülke de amerikaya hizmet eden bir partiden kurtulmuş olur

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seyfullah aydın:

parti kapatmak çözüm değil bunun yakın geçmişte bir sürü örneği var çözümü demokrasi ve özgürlükleri güçlendirmek amaa ülkeyi bölüp parçalamak geri götürmek isteyenlere bunu akıllarından dahi geçiremiyecekleri şekilde tedbirler?? uygulanmalı

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Demir Acer :

hedepeyi kapatmasina kapatirsin fakat ayni hedepe 1 saat sonra bir baska isim ile bir baska bir hedepe kurar kirsir dongu gibi devem eder gider. yani millet alsiveriste gorsun

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