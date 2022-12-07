Son dakika: AK Parti'den İsmailağa Cemaati'ndeki istismar iddialarına ilk yorum: Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur

Son dakika: Türkiye'nin gündemine oturan İsmailağa Cemaati'ndeki istismar iddialarına AK Parti kanadından ilk yorum geldi. Parti sözcüsü Ömer Çelik Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz" dedi.

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara uğramasına sessiz kaldığı iddiası tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gümüşel'in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirdiğini, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını aktardı.

KÜÇÜK YAŞTA GELİNLİK GİYDİRİLMİŞ

Yıllarca evlendirildiği şahıs tarafından cinsel istismara uğradığını ve 14 yaşında doğum yaptığını belirten H.K.G.'nin 6 yaşında gelinlik giydirildiği fotoğraflara ortaya çıktı. Savcılık hazırladığı iddianamede, üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca savcı, H.K.G'nin eşi Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza istedi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve İstekli şu an tutuksuz yargılanıyor.

AK PARTİ'DEN İLK YORUM

Öte yandan İsmailağa Cemaati'ndeki istismar iddiası ile ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter üzerinden yayınladığı açıklamada "Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız; suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz.

"ÇOCUKLARIN İSTİSMARINI LANETLİYORUZ"

Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur." ifadelerini kullandı.