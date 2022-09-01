FATİH'TE AĞABEYİNİ DARBEDEREK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

)FATİH'te bir yıl önce vefat eden annelerinin ölümü için kendisini suçlayan ağabeyi İlhan Özbakırcı (57)'yı döverek öldürdükten sonra kaçan İrfan Özbakırcı (52) polis tarafından yakalandı.

)FATİH'te bir yıl önce vefat eden annelerinin ölümü için kendisini suçlayan ağabeyi İlhan Özbakırcı (57)'yı döverek öldürdükten sonra kaçan İrfan Özbakırcı (52) polis tarafından yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fatih, Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda polise başvuran tanık S.S.(61), birlikte içki içtiği İrfan Özbakırcı (52)'nın kendisine ağabeyini dövdüğünü, o günden beri evin içinde hiç hareket etmediğini anlattığını söyledi. Bu ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri evde İlhan Özbakırcı darbedilerek öldürülmüş cesedi ile karşılaştı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından şüpheli İrfan Özbakırcı'yı yakalayarak gözaltına aldı. Poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden Özbakırcı, ağabeyinin annesinin ölümü nedeniyle sürekli kendisini suçladığını bu nedenle aralarında sık sık tartışma çıktığını anlattı. Olay anında yine aynı konu dolayısıyla aralarında kavga çıktığını anlatan Özbakırcı kavga ettiklerini, bu sırada kendisinin vurduğu yumrukların ardından ağabeyinin yere düştüğünü, bayıldığını sanarak evden ayrıldığını anlattığı öğrenildi. Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.