Son Dakika: Adıyaman'da 9. gün mucizesi! 18 yaşındaki Muhammed enkazdan sağ çıkarıldı

Son dakika: Adıyaman'da depremin 9. gününde enkaz altında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin sağ olarak çıkarıldı. Çetin'in sabaha karşı enkaz altından ekiplere sesini duyurduğu öğrenildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde de devam ediyor.

9. GÜNDE ENKAZDAN ÇIKARILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ekipleri, Zonguldak maden işçileri, UMKE ve diğer ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi 25134 Sokak'taki 7 katlı Fırat Sitesi'nin enkazında 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin'e ulaştı. Ekipler, Çetin'i enkazdan 198 saat sonra kurtardı.

SABAHA KARŞI FARK EDİLMİŞ

Sabah karşı enkaz altından ekiplere sesini duyurduğu öğrenilen Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Genci enkazdan çıkaran arama kurtarma ekipler, büyük sevinç yaşadı.