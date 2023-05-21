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Son Dakika! Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem

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Son dakika! Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından bölgedeki sarsıntılar devam ediyor.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 15:46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,67 olarak açıklandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Son Dakika! Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ 4.8 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. Sarsıntının şiddeti ise 4.8 kilometre olarak tespit edildi.

Son Dakika! Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Deprem AFAD Güncel Haberler Son Dakika

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